Ecrit par Joselyn Ariza sur 20/08/2021 . Publié dans Sin categoría

Un pas vers la coexistence, la fin du blocus et la stabilité : un nouveau cycle de dialogue s’ouvre entre le gouvernement bolivarien et les secteurs extrémistes de l’opposition. C’est l’engagement pour la paix, la valeur qui anime notre solidarité avec les peuples frères, comme Haïti, la reprise économique et notre diplomatie. On vous en dit plus dans l’édition N°22 d’Infos du Venezuela.









Temas: Infos du Venezuela.