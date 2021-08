Ecrit par Orlando Gallardo sur 13/08/2021 . Publié dans Sin categoría

Au Venezuela, nous suivons la voie ferme de la reprise économique, du renforcement des relations avec les pays frères, le développement de notre Golden Generation pour Paris 2024 et la consolidation de notre démocratie.Nous sommes un pays en lutte et dans la victoire. On vous en dit plus dans le numéro 21 de Infos du Venezuela









