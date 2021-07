Infos du Venezuela N° 19

Ecrit par Joselyn Ariza sur 30/07/2021 . Publié dans Sin categoría

Le Venezuela avance dans la diversification de son économie pour retrouver le chemin de la croissance économique et de l’État de bien être social, qui est l’héritage du commandant Hugo Chávez. Avec ou sans le blocus, la Révolution continue sa marche, en misant sur l’intégration dans des organismes comme la Celac, avec des politiques sociales comme la Gran Misión Vivienda Venezuela, et la promotion de notre jeunesse en or, qui nous fait triompher à Tokyo 2020+1. Plus d’informations dans la 19ème édition de Infos du Venezuela.









Temas: Infos du Venezuela.