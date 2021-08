Asamblea Nacional aprueba por unanimidad Memorando de Entendimiento suscrito en México

Este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sectores de la oposición venezolana, firmado en la Ciudad de México a propósito del actual proceso de diálogo que se realiza en ese país.

As facilitator of the #Venezuela negotiation process, Norway has the pleasure of issuing the following joint statement on behalf of the Government of Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela. pic.twitter.com/wkdd369uSN